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znaj.ua Сегодня, 21:39
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Фото: znaj.ua

Ветер и заморозки обещают синоптики казахстанцам в понедельник

"Казгидромет" спрогнозировал погоду в республике на на 19 сентября, объявив штормовое предупреждение в десяти регионах страны, передаёт Baigenews.kz.

Днём на юге, востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днём в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Абайской области ожидается туман. Ночью на западе области ожидаются заморозки два градуса. На северо-западе, севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки два градуса.

Днём на севере, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки два градуса. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки два градуса.

Днём на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, днем на западе области 15-20 метров в секунду.

В центре Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Акмолинской области сохраняются заморозки один градус.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днём на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

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#погода #Казгидромет
Сегодня, 21:39
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