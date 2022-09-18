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Ветер и заморозки обещают синоптики казахстанцам в понедельник
"Казгидромет" спрогнозировал погоду в республике на на 19 сентября, объявив штормовое предупреждение в десяти регионах страны, передаёт Baigenews.kz.
Днём на юге, востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днём в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром на севере Абайской области ожидается туман. Ночью на западе области ожидаются заморозки два градуса. На северо-западе, севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки два градуса.
Днём на севере, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки два градуса. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки два градуса.
Днём на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, днем на западе области 15-20 метров в секунду.
В центре Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.
Ночью на востоке Акмолинской области сохраняются заморозки один градус.
В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.
Днём на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
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