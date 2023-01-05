"Весь 2021 год скрытно шла подготовка к госперевороту в Казахстане" - генеральная прокуратура

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Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что весь 2021 год активно и скрытно шла подготовка к госперевороту в республике, передаёт BaigeNews.kz.

"Весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер. В числе исполнителей были организованные преступные группы. Они набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт. Следствием установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу", - сообщил Асылов.

Он добавил, что уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ расследовалось под грифом "совершенно секретно". Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну. Также в деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Их разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности. Уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде.

Экс-председатель КНБ Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду за госизмену; действия, направленные на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий, отметил генпрокурор.

Экс-заместитель Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти и превышении должностных полномочий.

Еще одному бывшему заместителю Осипову, а также другим руководителям подразделений КНБ вменяется превышение полномочий.