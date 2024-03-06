Верховный муфтий Казахстана призвал бизнес снизить цены на продукты

В преддверии священного месяца Рамазан верховный муфтий РК Наурызбай кажы Таганулы выступил со специальным обращением к предпринимателям, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Духовного управления мусульман Казахстана.

Он призвал казахстанцев внести свой вклад в такие благотворительные акции, как "Рамазан қоржыны", "Рамазан сыйы", "Рамазан тәттісі" "Жомарт жұма" и т.д.

"Призываю предпринимателей максимально снижать цены на социально важные продукты питания. Хотим подчеркнуть, что поминальные обеды, которые, возможно, совпадут с постом, желательно проводить во время вечернего разговения", — сказал Наурызбай кажы Таганулы на пресс-конференции по случаю предстоящего священного месяца Рамазан.

Верховный муфтий Казахстана отметил, что благим делом является и предоставление меню блюд в заведениях общественного питания по доступным ценам.

"Мы также выражаем пожелание, чтобы в магазинах не продавались алкогольные напитки. Призываю вас внести небольшой вклад в строительство таких важных зданий, как школы, мечети, медресе, детские сады и спортивные комплексы, которые строятся на общее благо народа", — сказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана.

Священный месяц Рамазан в этом году начнётся 11 марта. Ночь с 5 на 6 апреля будет священной ночью Предопределения. 10 апреля – праздник Ораза айт.

На заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана пожертвование фитр-садака утвердили в размере 640 тенге из расчёта средней цены двух килограммов муки.