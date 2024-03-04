Отделом шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана после консультаций с Советом учёных стран Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и другими учёными, ответственными за область фетв, утверждена дата начала Рамазана в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на пресс-службу ДУМК.

Священный месяц Рамазан начнётся 11 марта. Ночь с 5 на 6 апреля будет священной ночью Предопределения. 10 апреля – праздник Ораза айт.

На заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана пожертвование фитр-садака утвердили в размере 640 тенге из расчёта средней цены двух килограммов муки.