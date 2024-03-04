Священный месяц Рамазан начнётся 11 марта
Сегодня, 22:59
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Сегодня, 22:59Сегодня, 22:59
44Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Отделом шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана после консультаций с Советом учёных стран Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и другими учёными, ответственными за область фетв, утверждена дата начала Рамазана в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на пресс-службу ДУМК.
Священный месяц Рамазан начнётся 11 марта. Ночь с 5 на 6 апреля будет священной ночью Предопределения. 10 апреля – праздник Ораза айт.
На заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана пожертвование фитр-садака утвердили в размере 640 тенге из расчёта средней цены двух килограммов муки.
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