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скриншоты с видео Сегодня, 19:18
283
Сегодня, 19:18
283
Фото: скриншоты с видео

Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области

Аким Павлодарской области провёл необычный прямой эфир в Instagram, поздравив жителей региона с наступившим Новым годом, передаёт BaigeNews.kz. 

Асаин Байханов вышел в эфир верхом на коне и рассказал о том, что праздник встречал дома, с семьёй, показал коня и собаку с "примесью волчьих кровей". 

"Пусть новый год принесет только счастье, радость и веселье, чтобы мечты всех наших жителей сбывались", — сказал Асаин Байханов, признавшись, что ему немного неудобно читать комментарии, сидя в седле.

 
 
 
 
 
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Публикация от Асайын Байхан (@asaiyn.baikhan)

 

Однако не все вопросы к главе региона были праздничными, люди спрашивали о проблемах с теплом. Павлодарцы просили акима о перспективе центрального отопления в частном секторе в районе Радиозавода. На что глава региона огорчил жителей этой части города, заявив, что существующих мощностей ТЭЦ хватает лишь, чтобы обеспечить теплом многоэтажки и соцобъекты. 

"Пока на одной из ТЭЦ не построим котёл и не проведём реконструкцию, проблему решить маловероятно", — сказал аким.

Кроме того, из эфира подписчики узнали о том, как обстоят дела в Экибастузе, где 8 декабря  сняли режим ЧС техногенного характера.

"Мы делаем всё возможное и необходимое, чтобы в скором времени нормализовать параметры теплоснабжения. С этим есть некоторые сложности, мы этого не скрываем. Система отопления в  Экибастузе после произошедшего была разбалансирована. Большинство многоэтажных домов остались без отопления проблемными остаются около 45 многоэтажных домов и около 70-80 частных. Это потребует времени. Этим вопросом мы вплотную занимаемся", — заверил подписчиков аким.

Напомним, Асаин Байханов возглавил регион 7 декабря прошлого года. До этого занимал должность градоначальника, а ещё раньше был заместителем акима области. У павлодарцев он прославился своей активностью в соцсетях.  Байханов вёл содержательные дневные и ночные прямые эфиры в  Instagram с мест потравки комаров. 

Кроме того, ни раз сообщал, что сам ведёт свои страницы в соцсетях и лично отвечает на сообщения подписчиков.

Одной из самых странных просьб, которая озадачила Байханова в бытность акимом города, оказалась жалоба на пение лягушек. Жители усольского микрорайона посетовали, что квакающие соседи не дают людям спать по ночам.

Прошлым летом Асаин Байханов удивил подписчиков тем, что в прямом эфире купался в Иртыше. 

А ещё неожиданно ответил подписчику-студенту на просьбу скинуть ему 10 тысяч тенге, затем курьёзный диалог опубликовал у себя в сториз.

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#Павлодар #Экибастуз #Аким
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:18
283
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