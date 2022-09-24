А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара

Фото: Instagram/asaiyn.baikhan

Популярный в социальных сетях градоначальник Асаин Байханов ответил подписчику на просьбу скинуть ему 10 тысяч тенге. Курьёзный диалог аким Павлодара опубликовал у себя в сториз, передаёт BaigeNews.kz.

Беседа с молодым человеком пополнила рубрику #диалогисгородом в Instagram.

"Блин, вы же аким, у вас есть постоянно монета в кармане. Я не говорю, что вот вы же — аким и миллионер. Нет, я просто понимаю, ваше положение на чуточку лучше моего. Поэтому закиньте, пожалуйста, мне на Kaspi 10 тысяч тенге. Так, на ход ноги. А то стипендия в конце месяца только", — написал подписчик акиму, указав номер, куда скинуть помощь.

Скриншот: Instagram/asaiyn.baikhan

Градоначальник ответил, что выполнит просьбу парня, но с условием, что тот будет работать.

"Замётано, на раз я вас поддержу и помогу. Но вам, как молодому человеку нужно работать, а не просить помощи. Я родился и вырос в деревне, вдали от цивилизации. В город приехал без гроша в кармане. И это наоборот было сильнейше мотивацией для меня. Тудился, не уставая и не теряя энтузиазма, хотя неудач в жизни было полно, так что никто ничего вам не даст просто так, нужно работать засучив рукава и главное — не лениться", — посоветовал аким.

Скриншот: Instagram/asaiyn.baikhan

Поступок акима оценили комментаторы из разных пабликов, процитировавших сториз градоначальника.

К слову, самым популярным комментариием оказался: "А что, так можно было?".

Асаин Байханов у павлодарцев прославился своей активностью в соцсетях. Ещё будучи заместителем акима области, до своего назначения главой города, он вёл содержательные дневные и ночные прямые эфиры в Instagram с мест потравки гнуса.

Кроме того, ни раз сообщал, что сам ведет свои страницы в соцсетях и лично отвечает на сообщения подписчиков.

Одной из самых странных просьб, которая озадачила градоначальника, оказалась жалоба на пение лягушек. Жители усольского микрорайона посетовали, что квакающие соседи не дают людям спать по ночам.

Также этим летом аким удивил подписчиков тем, что в прямом эфире купался в Иртыше.