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"Важная тема LIVE": Как принятие закона скажется на институте брака и семьи в Казахстане

Сегодня, 17:57
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baigenews.kz Сегодня, 17:57
Сегодня, 17:57
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Фото: baigenews.kz

В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz заместитель председателя комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК Найла Мухтарова рассказала о принятых поправках в закон по защите прав женщин и безопасности детей от бытового насилия.

Спикер расскажет о том какие шаги предпринимают государственные органы для оказания помощи семьям столкнувшихся с насилием. А также какая работа будет проводиться с агрессорами.

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