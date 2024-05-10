"Важная тема LIVE": Как принятие закона скажется на институте брака и семьи в Казахстане

В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz заместитель председателя комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК Найла Мухтарова рассказала о принятых поправках в закон по защите прав женщин и безопасности детей от бытового насилия.

Спикер расскажет о том какие шаги предпринимают государственные органы для оказания помощи семьям столкнувшихся с насилием. А также какая работа будет проводиться с агрессорами.