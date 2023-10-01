Валерия рассказала об условиях развода с Пригожиным
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Российская эстрадная певица Валерия заявила, что не сможет простить мужа, продюсера Иосифа Пригожина, в случае измены. Об условиях развода с шоуменом она рассказала в программе "Однажды" на НТВ, выпуск доступен на сайте телеканала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.
55-летняя артистка сообщила, что не будет терпеть такого отношения и сразу уйдет от Пригожина. Она подчеркнула, что в их семье нет ревности, так как супруги всегда находятся рядом, а Пригожин никогда не давал ей повода, чтобы усомниться в его преданности.
"Если он мне завтра изменит, то точно нет. За этим кроется обман. Измена — предать твое доверие, веру в тебя. Но нам даже поревновать-то не приходится, поскольку мы всегда рядом. Знаем каждый шаг друг друга", — поделилась исполнительница.
Напомним, страницу российского продюссера — мужа певицы Валерии этим летом атаковали комментаторы, которые в шутку и всерьёз требовали ответить музыканта за поступки однофамильца.
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