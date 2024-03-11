Валентина Хальзова проиграла бой за лицензию на Олимпиаду

Казахстанка Валентина Хальзова потерпела поражение в 1/4 финала лицензионного турнира по боксу в Бусто-Арсицио (Италия), передаёт BaigeNews.kz.

Спортсменка выступала в весовой категории до 75 килограммов и в этом круге встречалась с Синди Нгамбой из Великобритании.

Соперница казахстанки жёстко начала бой, уверенно забрав первый раунд. Во втором она доминировала ещё сильнее, не позволив Хальзовой переломить ход боя. В третьей трехминутке Хальзова побывала в нокдауне.

Ранее казахстанец Айбек Оралбай стал обладателем путёвки на Олимпиаду в весовой категории до 92 килограммов.