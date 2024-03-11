Валентина Хальзова проиграла бой за лицензию на Олимпиаду
Сегодня, 20:08
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Сегодня, 20:08Сегодня, 20:08
28Фото: olympic.kz
Казахстанка Валентина Хальзова потерпела поражение в 1/4 финала лицензионного турнира по боксу в Бусто-Арсицио (Италия), передаёт BaigeNews.kz.
Спортсменка выступала в весовой категории до 75 килограммов и в этом круге встречалась с Синди Нгамбой из Великобритании.
Соперница казахстанки жёстко начала бой, уверенно забрав первый раунд. Во втором она доминировала ещё сильнее, не позволив Хальзовой переломить ход боя. В третьей трехминутке Хальзова побывала в нокдауне.
Ранее казахстанец Айбек Оралбай стал обладателем путёвки на Олимпиаду в весовой категории до 92 килограммов.
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