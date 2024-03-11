Боксёр Айбек Оралбай завоевал олимпийскую лицензию на турнире в Италии
Сегодня, 18:03
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Сегодня, 18:03Сегодня, 18:03
250Фото: olympic.kz
В Бусто-Арсицио (Италия) близится к завершению лицензионный турнир по боксу. Казахстанец Айбек Оралбай стал обладателем путёвки на Олимпиаду в весовой категории до 92 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В четвертьфинале Оралбай бился против представителя США Джамара Талли. Первый раунд со счётом 4:1 забрал Айбек. Второй также остался за нашим боксером. В итоге он довел встречу до уверенной победы.
Таким образом, казахстанский боксер завоевал олимпийскую лицензию.
На Азиатских играх в Ханчжоу квотами отметились Камшыбек Кункабаев и Карина Ибрагимова.
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