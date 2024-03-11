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Боксёр Айбек Оралбай завоевал олимпийскую лицензию на турнире в Италии

Сегодня, 18:03
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03
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Фото: olympic.kz

В Бусто-Арсицио (Италия) близится к завершению лицензионный турнир по боксу. Казахстанец Айбек Оралбай стал обладателем путёвки на Олимпиаду в весовой категории до 92 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В четвертьфинале Оралбай бился против представителя США Джамара Талли. Первый раунд со счётом 4:1 забрал Айбек. Второй также остался за нашим боксером. В итоге он довел встречу до уверенной победы.

Таким образом, казахстанский боксер завоевал олимпийскую лицензию.

На Азиатских играх в Ханчжоу квотами отметились Камшыбек Кункабаев и Карина Ибрагимова.

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