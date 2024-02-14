Вагоны с серой сошли с рельсов в Атырауской области
Сегодня, 14:43
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Сегодня, 14:43Сегодня, 14:43
134Фото: ДЧС по Атырауской области
В Атырауской области семь вагонов с серой поезда ТОО "Тенгизшевройл" сошли с рельсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл в 3:25 утра 14 февраля на железнодорожной станции "Кульсары".
Также в ведомстве отметили, что разлива серы не было, жертв также удалось избежать.
Отмечается, что для проведения ремонтно-восстановительных работ в село Макат выехал восстановительный поезд АО "НК “Казахстан Темир Жолы”.
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