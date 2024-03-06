В женской сборной Казахстана по теннису новый капитан

Решением руководства федерации тенниса Казахстана произошла замена капитана в женской национальной команде. Сборную возглавит Юрий Щукин. Ранее капитаном была Ярослава Шведова, передаёт BaigeNews.kz.

Шведова совмещала карьеру игрока и капитана с февраля 2020 года по апрель 2021. После этого и до настоящего времени Ярослава была только капитаном. В последний год тренером-помощником в женской сборной работал и Юрий Щукин, который с марта 2020 года является капитаном мужской сборной Казахстана.

Вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал это кадровое решение.