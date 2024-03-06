В женской сборной Казахстана по теннису новый капитан
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Решением руководства федерации тенниса Казахстана произошла замена капитана в женской национальной команде. Сборную возглавит Юрий Щукин. Ранее капитаном была Ярослава Шведова, передаёт BaigeNews.kz.
Шведова совмещала карьеру игрока и капитана с февраля 2020 года по апрель 2021. После этого и до настоящего времени Ярослава была только капитаном. В последний год тренером-помощником в женской сборной работал и Юрий Щукин, который с марта 2020 года является капитаном мужской сборной Казахстана.
Вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал это кадровое решение.
"Мы ничего не меняем кардинально в женской национальной команде, а вносим лишь незначительные коррективы. Ранее Юрий был тренером в женской сборной, а Ярослава – капитаном. Теперь – наоборот: Щукин возглавит коллектив, а Шведова будет ему помогать. То есть произошла ротация кадров, которая, надеюсь, позволит сборной успешно выступить в нынешнем сезоне!" - сказал он.
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