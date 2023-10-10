  • 10 Октября, 01:51
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В здании аптеки и на рынке проводили кружки по программе Art Sport в Атырау

Сегодня, 00:41
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 00:41
Сегодня, 00:41
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Творческие кружки по программе Art Sport в Атырау проводили в зданиях, не соответствующих требованиям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

"Установлено, что творческие кружки, открытые на основе государственных творческих заказов, размещены в зданиях, не соответствующих требованиям, а именно в офисных, сервисных и бизнес-центрах, аптеках, на цокольных этажах, в административном здании коммунального рынка "Сарайшык", – рассказала на брифинге член ревизионной комиссии по Атырауской области Ляззат Аккажиева. 

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