В заброшенном доме в Бестобе найден незаконный пролаз на шахты

Фото: polisia.kz

Незаконный пролаз на неработающие шахты обнаружили полицейские в посёлке Бестобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По поручению руководства департамента полиции Акмолинской области на территории поселка Бестобе проводятся рейдовые и профилактические мероприятия. Специально созданные мобильные группы из числа сотрудников оперативных подразделений и патрульной полиции не только выявляют факты самовольного использования недр и незаконной добычи месторождений, но также предупреждают несчастные случаи.

29 января сотрудниками управления полиции Степногорска в посёлке Бестобе на территории заброшенного дома обнаружен пролаз на нижние горизонты шахты. Тайный ход глубиной около 45 метров незаконные старатели тщательно замаскировали, установив специальный ангар из профлиста. О находке полицейские проинформировали местные исполнительные органы и руководство ТОО "Казахалтын" для принятия мер по ликвидации пролаза.

В настоящее время шахты на руднике не работают, а нижние горизонты подвергнуты естественному затоплению грунтовыми водами. Пролазы или так называемые дудки незаконные старатели используют для незаконного проникновения в шахты и последующей добычи золотосодержащей руды. При этом "тайные" ходы небезопасны: старатели рискуют не только здоровьем, но и жизнью. В этом году на горизонтах шахт уже погибли три человека.