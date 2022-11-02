В WhatsApp тестируют функцию отправки сообщений самому себе

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Разработчики WhatsApp начали тестирование функции отправки сообщения самому себе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Сейчас новая функция доступна некоторым бета-тестерам, но пока неизвестно, когда она появится в стабильной версии ПО. Но зато известно, что тестирование проводится сразу и для Android, и для iOS.

Стоит отметить, что возможность отправки сообщения самому себе в WhatsApp на самом деле есть уже очень давно, но только это не встроенная в приложения отдельная функция. Для того, чтобы отправить сообщение себе, нужно создать группу, к примеру, из двух человек, затем удалить из неё второго, и остаться в этой группе единственным участником. После этого можно отправлять сообщения в эту группу, то есть самому себе. Но вскоре в мессенджере появится нормальная реализация функции.