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pixabay.com Сегодня, 04:39
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Фото: pixabay.com

В WhatsApp появится новая функция для владельцев планшетов

В мессенджере WhatsApp появится функция, которая позволит связать планшет на базе операционной системы Android с учётной записью WhatsApp, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал WABetaInfo.

Благодаря этому станет возможным использовать WhatsApp на планшете без необходимости заводить дополнительный номер телефона.

Для осуществления входа в аккаунт потребуется лишь скачать приложение WhatsApp на устройство и отсканировать QR-код. Данная функция станет доступна широкому кругу пользователей в скором будущем.

 

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#WhatsApp
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:39
122
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