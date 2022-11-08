В WhatsApp появится новая функция для владельцев планшетов

Фото: pixabay.com

В мессенджере WhatsApp появится функция, которая позволит связать планшет на базе операционной системы Android с учётной записью WhatsApp, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал WABetaInfo.

Благодаря этому станет возможным использовать WhatsApp на планшете без необходимости заводить дополнительный номер телефона.

Для осуществления входа в аккаунт потребуется лишь скачать приложение WhatsApp на устройство и отсканировать QR-код. Данная функция станет доступна широкому кругу пользователей в скором будущем.