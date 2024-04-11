В WhatsApp появилась новая функция
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для Android появилась функция предпросмотра статусов у пользователей из списка контактов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
В новой версии был изменён дизайн панели со статусами. Теперь в ней отображается содержимое публикаций без их открытия. Таким образом, автор публикации не узнает, кто увидел его статус без полноценного воспроизведения.
Важно отметить, что предпросмотр отображает контент в миниатюрном режиме. Кроме маленького масштаба изображения, неудобством данного режима может также быть отсутствие воспроизведения аудио.
Свежая бета-версия получила номер сборки 2.24.4.3 и уже доступна тестировщикам для скачивания из Google Play. Когда новая функция появится в публичной версии клиента WhatsApp, не сообщается. Неизвестно также, появится ли данная опция в версии приложения для iPhone и iPad.
Самое читаемое
- Заключение российских экспертов о невиновности Бишимбаева приобщили к делу
- Фото из ресторана, где умерла Салтанат Нукенова, показали в суде
- "Боялась, что он убьет её" — свидетель о жизни Нукеновой и Бишимбаева
- Встреча собаки с хозяином после паводка растрогала казахстанцев
- Жайнагуль Тулемис назначена директором телеканала "Хабар"