В WhatsApp появилась новая функция

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для Android появилась функция предпросмотра статусов у пользователей из списка контактов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

В новой версии был изменён дизайн панели со статусами. Теперь в ней отображается содержимое публикаций без их открытия. Таким образом, автор публикации не узнает, кто увидел его статус без полноценного воспроизведения.

Важно отметить, что предпросмотр отображает контент в миниатюрном режиме. Кроме маленького масштаба изображения, неудобством данного режима может также быть отсутствие воспроизведения аудио.

Свежая бета-версия получила номер сборки 2.24.4.3 и уже доступна тестировщикам для скачивания из Google Play. Когда новая функция появится в публичной версии клиента WhatsApp, не сообщается. Неизвестно также, появится ли данная опция в версии приложения для iPhone и iPad.