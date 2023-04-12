В WhatsApp появилась давно ожидаемая функция

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В последних бета-версиях WhatsApp на Android была обнаружена возможность использования одного аккаунта сразу с нескольких смартфонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Ранее подобная функция была доступна лишь для связки смартфона и планшета под управлением Android. Так, скачав бета-версию WhatsApp для Android под номером 2.23.8.2 и выше, пользователь может войти со своего второго смартфона в основной аккаунт. Для этого на странице регистрации номера на втором устройстве необходимо нажать на три точки в правом верхнем углу экрана и выбрать пункт "Связать с существующим аккаунтом". Затем следует взять основной смартфон, в нём на главной странице WhatsApp нажать на три точки и выбрать раздел "Связанные устройства", после чего отсканировать появившийся на втором смартфоне QR-код.

Таким образом пользователи могут войти в свой существующий аккаунт сразу с нескольких устройств, в том числе на ПК, планшете и втором смартфоне под управлением Android.

Пока данное нововведение замечено только в бета-версии WhatsApp на Android. О появлении новой функции в стабильной сборке и на устройствах Apple пока не сообщается.