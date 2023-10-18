В WhatsApp изменили способ отправки голосовых и видеосообщений

Разработчики WhatsApp полностью переработали способ отправки голосовых и видеосообщений в своём мессенджере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

В бета-версии WhatsApp для iPhone под номером 23.21.1.71 в дизайн чата внесены изменения, благодаря которым пользователям будет удобнее выбирать между голосовыми и видеосообщениями. Если раньше пользователь касался в чате значка микрофона или видеокамеры, тогда он переключался между двумя типами сообщений. Теперь же при нажатии будет открываться всплывающее меню с выбором нужного режима: аудио или видеосообщения.

Утверждается, что такое решение призвано помочь невнимательным пользователям, которые касались значка микрофона, а затем отправляли видеосообщение вместо голосового, не зная об этом. Для того, чтобы начать запись сообщения после выбора нужного режима, надо будет зажать соответствующий значок.

Новое меню для переключения между режимами пока доступно некоторым бета-тестировщикам, установившим актуальную бета-версию WhatsApp для iOS из TestFlight. Когда нововведение появится у других пользователей, неизвестно.