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ДЧС ВКО Сегодня, 07:37
143
Сегодня, 07:37
143
Фото: ДЧС ВКО

В ВКО у школьника палец застрял в водопроводном кране

В одной из школ Усть-Каменогорска у десятиклассника палец застрял в водопроводном кране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

Самостоятельно справиться с экстренной ситуацией у него не получилось.

"По словам школьника, на перемене он засунул палец в кран и застрял. Заметив это, его соклассница сообщила педагогам, которые и вызвали спасателей", - сообщили в ДЧС.

На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. При помощи инструментов они распилили кран и освободили палец учащегося.

Видео: ДЧС ВКО
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#спасатели #школьник #ДЧС #Усть-Каменогорск
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:37
143
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