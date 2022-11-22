Лента новостей
- За сутки в Казахстане зарегистрировали 56 случаев заражения COVID-19 08:23 81
- В ВКО у школьника палец застрял в водопроводном кране 07:37 143
- О рисках кибершпионажа предупредили в связи с проведением ЧМ в Катаре 06:28 297
- Симпозиум художников провели на Бозжыре, чтобы их картинами привлечь туристов 05:04 307
- Конкурс IT-проектов в сфере обороны и безопасности объявили в Казахстане 04:38 297
- Четыре из пяти транзакций в Казахстане проводятся безналичным способом - АФК 03:13 363
- Справедливыми, прозрачными и обнадёживающими назвала выборы в Казахстане эксперт 02:31 503
- Спортсмены из 20 стран приехали на чемпионат мира по тогызкумалаку в Актобе 01:47 553
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 00:19 380
- Сборная Нидерландов победила Сенегал в матче чемпионата мира по футболу 00:18 333
- К переизбранному президенту РК обратились сельчане из ЗКО 21.11.2022 341
- Нельзя построить справедливое государство без усиления защиты прав граждан – эксперт 21.11.2022 341
- Два винчестера, боеприпасы и штык-нож нашли у жилого массива в Талдыкоргане 21.11.2022 578
- Рекорд установила казахстанка на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене 21.11.2022 511
- Сразу несколько сложнейших операций провели пациенту хирурги в Павлодарской области 21.11.2022 619
- Сборная Англии разгромила команду Ирана на чемпионате мира 2022 21.11.2022 700
- До минус 28 градусов похолодает в Казахстане 21.11.2022 845
- Лжеполицейский вымогал миллионы у жительницы Костаная 21.11.2022 436
- Почему соперники Токаева не получили большой поддержки, рассказал гость проекта "2022" 21.11.2022 411
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 410
- Набор трафаретных и предвзятых выводов - в МИД ответили на заявление миссии БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Казахстане 21.11.2022 458
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 556
- Аргентинскую журналистку "обчистили" во время прямого эфира на ЧМ в Катаре 21.11.2022 537
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 429
- Новая госуслуга стала доступна в онлайн формате в Казахстане 21.11.2022 532
- Бомбы искали в корпусах Жамбылского политехнического колледжа в Таразе 21.11.2022 469
- Работу Центризбиркома миссия наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ назвала эффективной 21.11.2022 414
- Казахстанский фильм получил главный приз в Португалии 21.11.2022 562
- Мальчик-богатырь родился в Атырау 21.11.2022 951
- Кричать, чтобы сбросить напряжение, стали осуждённые в Карагандинской области 21.11.2022 629
- Погоню за вооружёнными браконьерами сняли на видео в СКО 21.11.2022 578
- Не хотел быть героем, просто хотел помочь - алматинец о спасении дедушки от пожара 21.11.2022 638
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 422
- Платформу для приобретения школьной формы планируют запустить в Казахстане 21.11.2022 439
- Как голосовали казахстанцы за рубежом, рассказали в МИД 21.11.2022 391
- Оружие и боеприпасы нашли на улице школьники в Талдыкоргане 21.11.2022 636
- Лукашенко поздравил Токаева с убедительной победой на выборах 21.11.2022 373
- В Туркестанской области задержали иностранца, 20 лет находившегося в международном розыске 21.11.2022 638
- Центр непартийного наблюдения озвучил результаты работы на выборах в Казахстане 21.11.2022 384
- О том, какая карьера может ждать проигравших на выборах кандидатов, рассказали политологи 21.11.2022 489
- На 9 лет осудили организатора финансовой пирамиды в Караганде 21.11.2022 902
- Победа Токаева обеспечена широкой поддержкой регионов - эксперт 21.11.2022 571
- "Будем и дальше совместно работать": Путин поздравил Токаева с победой на выборах 21.11.2022 420
- Иностранный наблюдатель отметил отсутствие силовых структур на избирательных участках 20 ноября 21.11.2022 541
- Квоты для кандасов планируют увеличить в Казахстане в 2023 году 21.11.2022 467
- Миссия ШОС признала демократическими выборы президента Казахстана 21.11.2022 500
- Мейрам Кажыкен и Нурлан Ауесбаев обратились к казахстанцам и пожелали успехов Токаеву 21.11.2022 579
- С нового года в Казахстане повысят пособия на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца 21.11.2022 357
- Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 363
- Международные наблюдатели похвалили подготовку и проведение выборов в Казахстане 21.11.2022 439
- Казахстанцам по душе имидж сильного лидера, думающего о государстве — эксперт 21.11.2022 630
- Главные победы казахстанских спортсменов за минувшую неделю 21.11.2022 733
- В Костанае задержали вымогателя, представлявшегося сотрудником УБОП 21.11.2022 459
- Сколько казахстанцев получают соцвыплаты по потере работы, рассказали в Минтруда 21.11.2022 579
- Ещё на месяц продлили арест вайнерам Туребаеву и Шерниязову 21.11.2022 416
- Почему некоторые избиратели проголосовали "против всех", объяснил обозреватель из России 21.11.2022 587
- Алан Курмангалиев завоевал вторую медаль на турнире в Ливане 21.11.2022 691
- Каракат Абден обратилась к блогерам, поздравляя Токаева с победой 21.11.2022 431
- Токаев победил: ЦИК объявила предварительные результаты выборов 21.11.2022 534
- Мирзиёев поздравил Токаева по телефону с уверенной победой на президентских выборах 21.11.2022 408
- Первый матч ЧМ-2022 установил исторический антирекорд 21.11.2022 565
- Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента 21.11.2022 380
- Выборы 2022: работу завершил последний избирательный участок за рубежом 21.11.2022 525
- Почти 4,5 миллиарда тенге задолжали работодатели своим сотрудникам в Казахстане 21.11.2022 465
- Цены на лекарства в Казахстане выросли на 13,3% за год 21.11.2022 464
- Выборы 2022: Предварительные итоги ЦИК объявит в 11:00 21.11.2022 650
- Президент наградил ряд казахстанцев, учувствовавших в строительстве домов в Аулиекольском районе 21.11.2022 397
- Тенге вытесняет лидеров с российской биржи 21.11.2022 1100
- Искусственный интеллект назвал победителя чемпионата мира по футболу 2022 21.11.2022 553
- Джокович в шестой раз победил на итоговом турнире ATP, став самым возрастным чемпионом 21.11.2022 589
- 38 человек заразились коронавирусом 20 ноября - Минздрав 21.11.2022 398
- В Петропавловске объявили лот на закуп двух тёплых остановок 21.11.2022 424
- Своих Масков намерены воспитывать в Павлодаре 21.11.2022 649
- Иванбек, Асфендияр, Селения. Какие имена у костанайцев в тренде? 21.11.2022 623
- В день президентских выборов в Казахстане родились 634 ребёнка 21.11.2022 461
- В Усть-Каменогорске снегоуборочная техника работает круглосуточно 21.11.2022 533
- Выборы прошли в соответствии со стандартами демократических стран — эксперт 21.11.2022 651
- Мама Геннадия Головкина во время голосования получила неожиданную реакцию 21.11.2022 16322
- В целом оценка президентских выборов в РК только положительная — наблюдатель от МПА СНГ 21.11.2022 562
- Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб 21.11.2022 558
Сегодня, 07:37
143
143Фото: ДЧС ВКО
В ВКО у школьника палец застрял в водопроводном кране
В одной из школ Усть-Каменогорска у десятиклассника палец застрял в водопроводном кране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
Самостоятельно справиться с экстренной ситуацией у него не получилось.
"По словам школьника, на перемене он засунул палец в кран и застрял. Заметив это, его соклассница сообщила педагогам, которые и вызвали спасателей", - сообщили в ДЧС.
На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. При помощи инструментов они распилили кран и освободили палец учащегося.
Видео: ДЧС ВКО
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 00:19 376
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 2440
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 780
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 29971
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 18279
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 6589
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 3341
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 1417
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 25972
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 40454
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 1389
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 16237
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4159
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 8812
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3403
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2528
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2518
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9400
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41443
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2317
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1931
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11627
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2793
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 19006
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4248
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3185
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4528
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8674
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6851
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2778
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10530
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2415
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2504
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3276
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35086
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3261
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4520
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3090
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4153
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4362
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 44693
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2809
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 59198
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15103
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 18676
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3885
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3785
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4800
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4978
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6282
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14190
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7460
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90305
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6350
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5856
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14753
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8060
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4755
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5133
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34892
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5887
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7008
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14048
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 13129
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9841
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302511
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10373
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9650
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26913
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 10185
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9928
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16989
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12561
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12330
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 14033
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30458
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 12054
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15776
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 23321
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13827
-
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 407
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 554
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 425
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 418
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1299
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1406
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1526
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1675
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1365
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1747
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1517
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1688
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1638
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1778
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1956
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1804
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1979
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2170
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2187
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2387
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2884
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3200
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2859
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3112
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2988
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3103
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3118
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2900
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3382
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3600
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3323
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21573
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3631
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3499
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3498
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8592
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4235
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14496
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12662
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12648
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13265
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12209
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16558
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13338
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14765
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15748
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15413
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12962
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13399
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31094
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14404
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17059
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13475
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14685
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15339
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16645
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14769
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16743
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16282
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17511
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17355
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34000
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17829
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18828
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18446
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19343
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19267
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28600
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18752
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26062
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36811
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20526
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27473
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25334
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27030
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23105
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24723
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23037
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22574
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22543