В ВКО у школьника палец застрял в водопроводном кране

Фото: ДЧС ВКО

В одной из школ Усть-Каменогорска у десятиклассника палец застрял в водопроводном кране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

Самостоятельно справиться с экстренной ситуацией у него не получилось.

"По словам школьника, на перемене он засунул палец в кран и застрял. Заметив это, его соклассница сообщила педагогам, которые и вызвали спасателей", - сообщили в ДЧС.

На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. При помощи инструментов они распилили кран и освободили палец учащегося.