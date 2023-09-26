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В ВКО малыш опрокинул на себя стиральную машину с кипятком

Сегодня, 03:35
АВТОР
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yk-news.kz Сегодня, 03:35
Сегодня, 03:35
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Фото: yk-news.kz

В ВКО врачи месяц борются за жизнь маленького пациента, получившего ожоги 79 процентов поверхности тела, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Малыша с обширными ожогами 26 августа доставили санавиацией в Усть-Каменогорск из города Алтай.

"По словам матери, малыш опрокинул на себя стиральную машину с кипятком. Медики диагностировали у маленького пациента термические ожоги 79 процентов поверхности тела, - рассказали в управлении здравоохранения ВКО.

Ребёнку провели противошоковую, дезинтоксикационную терапию, неоднократные трансфузии крови и плазмы.

"Также хирурги провели четырёхкратную аутодермопластику (пересадку кожи). На сегодняшний день состояние ребёнка оценивается как стабильно тяжёлое, его полностью вывели из шокового состояния, он находится в сознании. Мы продолжим делать всё, что от нас зависит", - сказал заведующий реанимацией Гамиль Еркебаев.

После пересадки кожи площадь поражённых ожогами участков тела составляет 34 процента.  
 
 

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