В ВКО малыш опрокинул на себя стиральную машину с кипятком
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В ВКО врачи месяц борются за жизнь маленького пациента, получившего ожоги 79 процентов поверхности тела, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Малыша с обширными ожогами 26 августа доставили санавиацией в Усть-Каменогорск из города Алтай.
"По словам матери, малыш опрокинул на себя стиральную машину с кипятком. Медики диагностировали у маленького пациента термические ожоги 79 процентов поверхности тела, - рассказали в управлении здравоохранения ВКО.
Ребёнку провели противошоковую, дезинтоксикационную терапию, неоднократные трансфузии крови и плазмы.
"Также хирурги провели четырёхкратную аутодермопластику (пересадку кожи). На сегодняшний день состояние ребёнка оценивается как стабильно тяжёлое, его полностью вывели из шокового состояния, он находится в сознании. Мы продолжим делать всё, что от нас зависит", - сказал заведующий реанимацией Гамиль Еркебаев.
После пересадки кожи площадь поражённых ожогами участков тела составляет 34 процента.
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