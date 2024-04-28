В Уральске уровень воды в реке Жайык снижается на 2-4 см в день

К этому часу уровень воды в реке Жайык составляет 844 см при критическом уровне 850 см.Пять дней назад, 22-23 апреля, этот показатель превысил критический уровень и составил 864 см, сообщил руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области Нурдильда Ораз на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

"Работа, которую мобилизованные силы и техника выполняли в течение трех недель, оправдалась. Из регионов прибыло около 1000 единиц спецтехники, более 2000 солдат. В самом городе Уральске построено 45 км дамб, в целом по области построено 150 км дамб. Благодаря этому в Акжайыкском районе уровень воды стабилизируется, а в реке Жайык в Уральске падает на 2-4 см изо дня в день", — сказал спикер.

Он подчеркнул, что в результате комплексных работ не затоплено ни одного из 84 населенных пунктов, находящихся под угрозой подтопления. Под водой оказались только дачные участки. Дамбы в Уральске находятся на особом контроле.

Напомним, 38 254 казахстанцев, ранее эвакуированных из-за подтоплений, уже вернулись в свои дома. В эвакопунктах остаются 6 727 человек. С начала паводка специалисты откачали свыше 12 млн кубометров талой воды, уложили 6,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. Воду откачали из более шести тысяч домов по всему Казахстану.