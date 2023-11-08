В Турции случайно обнаружили подземный город
Сегодня, 05:28
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Сегодня, 05:28Сегодня, 05:28
318Фото: aa.com.tr
В районе Сарайёну провинции Конья в Турции в ходе работ по расширению инфраструктуры одного из населённых пунктов строители случайно обнаружили античный подземный город, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Анадолу".
Основные постройки в городе датируются ранним Византийским периодом.
По данным археологов, под землёй расположены помещения площадью в 20 квадратных метров, соединённые между собой сетью тоннелей различной протяжённости. По предварительным данным, общая площадь подземного города составляет 5000 квадратных метров.
Большинство находок, обнаруженные под землёй, датируются VIII веком н.э.
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