В Турции случайно обнаружили подземный город

В районе Сарайёну провинции Конья в Турции в ходе работ по расширению инфраструктуры одного из населённых пунктов строители случайно обнаружили античный подземный город, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Анадолу".

Основные постройки в городе датируются ранним Византийским периодом.

По данным археологов, под землёй расположены помещения площадью в 20 квадратных метров, соединённые между собой сетью тоннелей различной протяжённости. По предварительным данным, общая площадь подземного города составляет 5000 квадратных метров.

Большинство находок, обнаруженные под землёй, датируются VIII веком н.э.