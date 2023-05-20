В Турции подвели итоги первого тура президентских выборов

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Согласно окончательным итогам первого тура голосования на президентских выборах в Турции 14 мая Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, Синан Оган -5,17%, Мухаррем Индже - 0,43. Об этом сообщил ЦИК Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

В президентских выборах в Турции участвовали действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган, председатель партии "Родина" Мухаррем Индже.

На президентских выборах 14 мая проголосовали 87,04 процента избирателей, 1 миллион 37 тысяч 104 голоса были признаны недействительными.