В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста

Фото: МЧС РК

В Туркестанской области вот уже несколько дней не могут найти мужчину, упавшего с вершины горы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Группа туристов из трёх человек 3 июля совершала восхождение на пик Сайрамский, который находится на высоте 4236 метров над уровнем моря, на территории Сайрам-Угамского национального природного парка

"При спуске с вершины горы у мужчины 1967 года рождения оборвалась веревка, турист скатился по льду и упал вниз по склону.5 июля в связи с неблагоприятными погодными условиям не было возможности для проведения поисковых работ, как в пешем порядке, так и с привлечением авиатехники.С момента поступления сообщения приняты меры по организации штаба в кемпинге Каскасу из сотрудников департамента полиции, местных исполнительных органов и ДЧС Туркестанской области, Федерации альпинизма и спортивного туризма Шымкента. 6 июля с 6:30 утра на поиски были направлены восемь спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС и 4 альпиниста из Федерации альпинизма", — говорится в сообщении ДЧС Туркенстанской области.

Уточняется, что общее расстояние от созданного штаба до места происшествия составляет 15 километров. Поисковые работы затрудняются из-за крутого расположения горных ущелий и большого количества естественных препятствий.

Дополнительно будут задействованы конные патрули из лесников Сайрам-Угамского национального парка.

Спасатели обеспечены альпинистским снаряжением, спутниковыми телефонами, средствами радиосвязи и продовольствием на трое суток.