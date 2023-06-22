В центре Парижа обрушился дом после взрыва газа

Фото: Twitter / PCParisSeine

Мощный взрыв прогремел в центре Парижа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

После взрыва начался пожар. Пострадали, по меньшей мере, 29 человек. Четверо находятся в критическом состоянии. Ещё двое человек могут находиться под завалами.

Инцидент произошёл в пятом округе французской столицы, недалеко от Люксембургского сада и Пантеона в здании Парижской американской академии, находящейся по адресу улица Сен-Жак, дом 277.

Сообщается, что после взрыва, предположительно газа, на дорогу обрушился фасад пострадавшего здания. Жители близлежащих домов эвакуированы.

На место прибыли более двухсот пожарных, спасательные службы. Прокуратура расследует две версии причины взрыва - "нарушение правил безопасности" и "неосторожность отдельных лиц".