"В цеху не видно даже собственной руки" - Годунова о проверке ТЭЦ в Аркалыке

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова, выступая на пленарном заседании мажилиса, сообщила о результатах проверки ТЭЦ в Аркалыке, передаёт BaigeNews.kz.

"Там ситуация такая. Система гидрозолоудаления для гидравлической транспортировки в бетонных каналах золошлаковых отходов от котлов имеет проблемы с забиваемостью каналов. Мы сделали фото, в цеху вообще ничего не видно, собственной руки не видно. Не выполнена кислотная промывка и щелочение котлов. Имеет место низкое качество питательной воды, не соблюдены параметры водно-химического режима и т.д", - сказала Годунова.

По её словам, сейчас предприятие вынуждено закупать электроэнергию. В то время как по проекту планировалась выработка электроэнергии как для покрытия собственных нужд, так и для продажи.

"За 2022 год расходы по приобретению электроэнергии составили 265 миллионов тенге. Потери предприятия за счет увеличения объема потребления технической воды составили порядка 20 миллионов", - сказала глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова.

Ранее Наталья Годунова сообщила о том, что без паспортов готовности к зимнему отопительному сезону работали энергообъекты в 10 регионах Казахстана.

Также стало известно, что на предприятиях теплоснабжения аудиторы выявили финансовые нарушения на 23 миллиарда тенге.