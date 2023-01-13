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  • В TikTok и Instagram появились фейки о процедуре банкротства - Минфин РК
pixabay.com Сегодня, 13:47
313
Сегодня, 13:47
313
Фото: pixabay.com

В TikTok и Instagram появились фейки о процедуре банкротства - Минфин РК

В соцсетях участились публикации об оказании платных услуг по банкротству физических лиц. Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов рассказал о мошенниках, передает BaigeNews.kz

"В последнее время в TikTok и Instagram участились случаи размещения публикаций о предоставлении платных услуг по банкротству граждан мошенниками, заявляя о необходимости оплаты 10-20 процентов от суммы, подлежащей банкротству. Не стоит доверять таким источникам, так как процедура внесудебного банкротства (по долгам не более 5,5 миллиона тенге) является абсолютно бесплатной процедурой", - отметил он на семинаре по разъяснению нового Закона. 

Вице-министр напомнил, что с марта 2023 года эту услугу можно получить через сайт E-gov и мобильное приложение e-Salyq Аzamat.

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#банкротство #минфин
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:47
313
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