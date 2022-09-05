В Темиртау назначен новый аким

Фото: акимат Карагандинской области

По согласованию с администрацией президента Казахстана и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Ораз Таурбеков, до этого возглавлявший город Балхаш, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Глава региона Женис Касымбек поставил задачи перед вновь назначенным акимом.

"Стабильное теплоснабжение города очень волнует жителей. Держите на особом контроле вопрос установки нового котла № 7. Остаётся на особом контроле и подготовка и прохождение отопительного сезона. Приоритетом должно стать создание комфортных условий для жизни темиртаусцев: хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, качественные дороги, уютные улицы и парки, скверы, вопросы экологии, - обозначил значимые направления глава региона.

Ораз Таурбеков на государственной службе более 20 лет.

Бывший аким Темиртау Кайрат Бегимов освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.