В Таразе вновь "заминировали" колледж - студентов эвакуировали

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На официальную страницу Жамбылского политехнического колледжа в Telegram поступило анонимное письмо о том, что в корпусах колледжа, расположенных по проспекту Толе би и улице Домалак ана, заложены бомбы, передает BaigeNews.kz.

"К месту вызова оперативно прибыли личный состав ДП, саперы, кинологи, службы ДЧС и медики. Эвакуировано 1700 студентов, сотрудников колледжа и других граждан. В результате проведенных специальных мероприятий взрывных устройств в корпусе по улице Домалак ана не обнаружено", - сообщили в Polisia.kz.

Второй корпус колледжа проверяется саперами. Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

О взрыве в этом колледже сообщают уже второй раз. В понедельник, 21 ноября, поступил звонок в полицию - анонимный источник сообщил, что бомбы детонируют через час.