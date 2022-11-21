Бомбы искали в корпусах Жамбылского политехнического колледжа в Таразе

Фото: polisia.kz

Анонимный шутник сообщил о взрывных устройствах в корпусах Жамбылского политехнического колледжа в Таразе. Бомбы не нашли, "доброжелателю" же этой участи избежать не удастся, передаёт BaigeNews.kz.

Звонок в полицию поступил в 13:10. Анонимный источник сообщил, что бомбы детонируют через час.

"В специальных мероприятиях было задействовано 22 автоэкипажа, 100 сотрудников полиции, специальных и оперативных служб, а также кинологи со служебными собаками. Сотрудники колледжа, студенты и другие граждане были незамедлительно эвакуированы. В результате проведённых специальных мероприятий взрывные устройства не обнаружены", - сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".