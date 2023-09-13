В Таразе осуждён чиновник, похитивший 115 млн тенге из бюджета

Бывший руководитель коммунальной службы акимата Тараза осуждён за хищение бюджетных средств. Наказание получил и способствовавший ему в этом предприниматель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Проверка прокуратуры выявила факт хищения бюджетных средств бывшим руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза Т., а также главой ТОО "KazinCapital" Ш. Факт хищения имел место при проведении работ по установке контейнерных площадок на сумму 24 млн тенге, сообщили в прокуратуре Тараза.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 189 ч.4 Уголовного Кодекса РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества преступной группой и в особо крупном размере". Расследование вёл департамент Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области.

"В ходе расследования выявились и другие серьезные обстоятельства. Дополнительно выявлено хищение бюджетных средств ещё и при проведении освещения улиц и установке видеокамер на сумму 91 млн тенге. Общий ущерб государству составил 115 млн тенге", — отметили в надзорном ведомстве.

Таразский городской суд № 2 осудил руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тараза Т. и предпринимателя к восьми годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее хищения из бюджета в сфере образования на общую сумму 102 млн тенге выявили в Карагандинской области. Возвращено 77 млн тенге.

А в области Жетысу 15 чиновников задержали по подозрению в хищении 16,5 млрд тенге. В бюджет государства вернули свыше 230 млн тенге. Сообщается, что один из резонансных случаев хищения связан со строительством коттеджного городка в Талдыкоргане.