15 чиновников задержали в области Жетысу по подозрению в хищении 16,5 млрд

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Хищения на 16,5 млрд тенге выявили спецпрокуроры в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Расследуется пять уголовных дел. 15 должностных лиц задержали. Кроме того, в суд направили ещё два уголовных дела по аналогичному обвинению. По данным прокуроров, чиновники присвоили больше 400 млн тенге. Пятерых осудили. В доход государства вернули свыше 230 млн тенге. Один из резонансных случаев связан со строительством коттеджного городка в Талдыкоргане.