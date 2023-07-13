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  • 15 чиновников задержали в области Жетысу по подозрению в хищении 16,5 млрд
BaigeNews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 01:35
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Сегодня, 01:35
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Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

15 чиновников задержали в области Жетысу по подозрению в хищении 16,5 млрд

Хищения на 16,5 млрд тенге выявили спецпрокуроры в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Расследуется пять уголовных дел. 15 должностных лиц задержали. Кроме того, в суд направили ещё два уголовных дела по аналогичному обвинению. По данным прокуроров, чиновники присвоили больше 400 млн тенге. Пятерых осудили. В доход государства вернули свыше 230 млн тенге. Один из резонансных случаев связан со строительством коттеджного городка в Талдыкоргане.

"Ряд должностных лиц были взяты под стражу. В целом дело продолжается. В ближайшее время будет принято окончательное процессуальное решение, дело будет направлено в суд и все причастные лица, чья вина будет доказана органами следствия, будут привлечены к уголовной ответственности", - прокомментировал прокурор области Жетысу Мадияр Басшыбаев.

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Сегодня, 01:35
243
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