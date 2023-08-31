102 млн тенге похищено из бюджета сферы образования Карагандинской области

77 миллионов уже возвращены в бюджет

12 случаев хищения из бюджета образования на общую сумму 102 миллиона тенге выявили в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram–канал "Фонд "Бюро расследования коррупции".

Работники сферы образования Карагандинской области провели Августовское совещание с участием руководителя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. После проведения внешнего анализа было выявлено 12 случаев с признаками хищения на общую сумму 102 миллиона тенге, из которых было возмещено 77 миллионов тенге.

"Эта проблема стала возможной из-за отсутствия взаимодействия между школьными системами учета, базами данных министерства просвещения и казначейства", - уверены в антикоре.

Ведомство считает необходимым обеспечить полную автоматизацию бюджетных процессов, в том числе и на местном уровне. С целью устранения коррупционных рисков в сфере образования была принята "дорожная карта" для внедрения комплекса правовых и организационных мер.

Отмечается, что за последние три года государство направило 12,1 триллиона тенге на развитие системы образования. Это равно 28% общих расходов государственного бюджета на 2021-2023 годы.