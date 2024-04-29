В Таразе оказали помощь 101-летней жительнице города

По поручению главы государства по всей стране проходит экологическая акция "Таза Қазақстан". Активное участие в акции принимают и представители этнокультурных объединений.

В частности, в первый день недели "Өнегелі ұрпақ" представители из различных этнокультурных объединений собрались в доме 101-летней жительницы города Тараз Аваловой Улсоной и провели работы по благоустройству и посадке ивы.

Авалова Улсоной ветеран тыла родилась в 1923 году, всю свою сознательную жизнь посвятила труду: "Я благодарна судьбе. Сколько трудных дней мы пережили на тот век. Но никогда не жаловались. Благодаря нашему упорному труду мы преодолели все сложности и невзгоды. И сегодня я еще раз убедилась в этом, все наши дела достойно ценятся новым поколением. Я всем выражаю свою благодарность", - говорит ветеран.

Целью мероприятия является оказание поддержки ветеранам, престарелым в благоустройстве и уборке их дворов, территорий домов, оказания помощи им в быту.