  • 14 Мая, 17:28
  • BAIGENEWS

Школьник покончил жизнь самоубийством в Шымкенте

Сегодня, 17:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12
53
Фото: baigenews.kz

В Шымкенте ученик 11-го класса покончил с собой у себя в комнате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление образования г.Шымкент.

"12 мая 2024 года установлено, что ученик 11-го класса покончил жизнь самоубийством у себя дома, в своей комнате. По данным администрации школы, погибший ни с кем не ссорился. Он был учеником с хорошей успеваемостью. На внутришкольном учете не состоял", - сообщили в управлении образования.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование.

Самое читаемое

Наверх