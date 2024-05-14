Школьник покончил жизнь самоубийством в Шымкенте

В Шымкенте ученик 11-го класса покончил с собой у себя в комнате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление образования г.Шымкент.

"12 мая 2024 года установлено, что ученик 11-го класса покончил жизнь самоубийством у себя дома, в своей комнате. По данным администрации школы, погибший ни с кем не ссорился. Он был учеником с хорошей успеваемостью. На внутришкольном учете не состоял", - сообщили в управлении образования.