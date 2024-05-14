Школьник покончил жизнь самоубийством в Шымкенте
Сегодня, 17:12
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Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
53Фото: baigenews.kz
В Шымкенте ученик 11-го класса покончил с собой у себя в комнате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление образования г.Шымкент.
"12 мая 2024 года установлено, что ученик 11-го класса покончил жизнь самоубийством у себя дома, в своей комнате. По данным администрации школы, погибший ни с кем не ссорился. Он был учеником с хорошей успеваемостью. На внутришкольном учете не состоял", - сообщили в управлении образования.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование.
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