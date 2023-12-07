В связи с усилением морозов в ДЧС дали рекомендации казахстанцам

В ближайшие дни в страну придут первые морозы нынешней зимы. Понижение температуры воздуха до -42 градусов возможно в северной, центральной и восточной частях Казахстана. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, как пережить испытания погодой.

По данным РГП "Казгидромет" в республику пришёл холодный северо-западный антициклон. Именно он станет причиной прекращения осадков на большей части республики и резкого понижения температуры воздуха. Лишь на востоке и в южных областях Казахстана сохранятся осадки.

Регионы на северо-западе и севере страны столкнутся с морозами, достигающими 28-38 градусов ниже нуля. На крайнем севере страны будут достигнуты рекордные отметки: понижение температуры здесь ожидается до 42 градусов мороза. В центре и на востоке республики температурные отклонения достигнут отметки 28-33 градуса ниже нуля.

Холод будут ощущать не только северные и центральные регионы. Температура воздуха также понизится на западе страны до 10-20 градусов мороза и в южных регионах Казахстана - до 5-13 градусов ниже нуля.

Экстремальные условия погоды внесут свои коррективы в комфорт людей. Чтобы не допустить трагедий в этот опасный период, необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности.

В департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны настоятельно рекомендуют в ближайшие дни следить за прогнозом погоды.

"Каждое время года сопровождается непредсказуемыми ситуациями. Зимой особенно много экстремальных сюрпризов. Частыми явлениями становятся морозы, гололёд, ветра. В этой ситуации прошу обращать внимание на уведомления, СМС-сообщения. Быть в курсе оперативной информации можно через мобильное приложение "Darmen" и единый контакт-центр iKOMEK109. Можно созваниваться со службой 112, где подскажут насчёт погоды. Также в случае отмены занятий служба 112 рассылает уведомления", - сказал начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Нуржан Хамит.

Сотрудник столичного департамента по чрезвычайным ситуациям советует в морозные дни по возможности оставаться дома. На случай, если всё-таки пришлось выйти на улицу, Хамит рекомендует одеваться теплее и не забывать дома головные уборы, тёплые шарфы и варежки.

"Если замёрзли надо найти какое-то помещение – магазин, кафе, тёплые остановки. Отогреться там. Если поблизости нет помещений, но очень сильно замёрзли руки, то нужно натирать их. Но, конечно, лучше иметь тёплые варежки. Снегом не желательно натирать", - говорит Нуржан Хамит.

Он добавил, что при обморожениях нужно незамедлительно обратиться в службу 103 за медицинской помощью.

Автомобилистам спасатель советует не рисковать и воздержаться от дальних поездок в дни аномальных морозов. Но если всё-таки выехали за пределы города, то необходимо взять с собой запас ГСМ, лопату, паяльную лампу, фонари. И обязательно зарядить телефон.

Если машина оказалось неисправной вне населённого пункта, спасатели советуют сообщить об этом на номер 112 и ожидать помощи внутри автомобиля. При этом мотор нужно оставить включённым, а стекло немного приоткрытым для вентиляции.

Нуржан Хамит отметил, что управление кризисной ситуации работает круглосуточно и без выходных. На каждой автодороге определена автотехника и личный состав ДЧС.