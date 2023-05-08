В столице запустили проект по очистке рек Есиль и Акбулак

Фото: акимат Астаны

7 мая в целях улучшения экологического состояния водных объектов столицы запустили пилотный проект "Биологическая ремедиация (реабилитация) рек Есиль и Акбулак в городе Астане", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный акимат.

По инициативе столичного Управления охраны окружающей среды и природопользования в воду было сброшено порядка двух тысяч литр суспензии хлореллы.

Активное участие в мероприятии принимали представители Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, акимата Астаны, Департамента экологии, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, РГП "Казводхоз", ТОО "Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство", студенты и волонтеры.

Целью проекта является восстановление экосистемы водоема и снижение антропогенной нагрузки методом биологической мелиорации.

Способ включает использование штаммов одноклеточных зелёных водорослей "хлореллы", выращённых в установке – культиваторе.

Суспензия — питательная среда, в которой плавают водоросли. Имеет насыщенно зелёный цвет и физические свойства воды. Для культивирования используются планктонные штаммы.

Метод применения суспензии водоросли в очистке водоёмов от токсичных веществ и эвтрофикации сине-зелеными водорослями состоит во внесении концентрированной суспензии в водоём.

В результате при очистке и реабилитации ожидается улучшение экологического состояния водоёма по следующим показателям:

- улучшение физико-химических показателей водоёма;

- повышение концентрации растворённого кислорода в воде;

- улучшение гидробиологических показателей водоёма, рост численности и биомассы зоопланктона и зообентоса;

- увеличение количества ихтиофауны.