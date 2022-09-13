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В столичном аэропорту приземлился самолет Папы Римского Франциска Сегодня, 17:33
175

В столичном аэропорту приземлился самолет Папы Римского Франциска

В столичном аэропорту приземлился самолет Папы Римского Франциска, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт№1.

Высокого гостя встретит глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Видео: Борт №1
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#Папа Римский
Сегодня, 17:33
175
Журналист

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