В СКО прибыла гуманитарная помощь от АНК

Более 100 волонтеров Ассамблеи народа Казахстана оказывают помощь гражданам, пострадавшим от паводка в Северо-Казахстанской области, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СЦК.

Заместитель председателя АНК, руководитель штаба АНК по оказанию помощи пострадавшим от паводка регионам Акбаржон Исмаилов вышел на прямую связь с эвакуационным пунктом в г. Петропавловске на площадке СЦК и рассказал о текущей ситуации.

"Сейчас мы в СКО в городе Петропавловске. Находимся в одном из эвакуационных пунктов, расположенных на территории школы. Здесь разместились жители села Заречное. Около 35 человек. В рамках акции АНК "Жүректен жүрекке" прибыло 7 грузовиков. Его направил таджикский этнокультурный центр. Из ВКО также был отправлен один грузовик. Здесь есть вся необходимая гуманитарная помощь. Привезли продукты, предметы гигиены, матрацы и подушки. В АНК более 11 тысяч волонтеров. Более 100 из них работают в СКО. Мы обеспечиваем горячим питанием около 500 спасателей", — сказал спикер.

Ранее сообщалось о ситуации в СКО к этому часу.

Напомним, число эвакуированных жителей во время паводков в Казахстане превысило 102 тысячи человек. В СКО за время паводков эвакуировано 3670 человек. Из них 1123 ребёнка. При этом за последние сутки эвакуировано 1792 человека, из них 642 ребёнка.