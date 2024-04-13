Паводки в Казахстане: число эвакуированных превысило 102 тысячи

С начала паводкового периода в Казахстане из подтопленных населённых пунктов были эвакуированы 102 328 человек, 37 537 из них — дети. Об этом стало известно на брифинге в Республиканском информационном штабе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По последним данным МЧС РК, в пунктах временного размещения находятся 6 757 человек, из них 3 148 детей. При этом 10 120 ранее эвакуированных жителей уже вернулись домой.

За всё время паводков откачали более 9,1 миллиона кубометров талой воды, уложили 1,7 миллиона мешкотары и 1,2 миллион тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействованы 35 551 человек и 3 559 единиц техники, 750 водооткачивающих средств, 214 плавательных средств, 14 воздушных судов.

"К этому часу подтопленными остаются 3 957 частных жилых домов, 942 придворовых территории и 962 дачных домов в шести областях, это Актюбинская, Костанайская, Акмолинская, Атырауская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. Отведена вода из 3 129 жилых домов и 2 033 дворовых территорий. В восьми регионах страны действуют 36 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау", — сказал старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш.

Пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова дала прогноз погоды на 12 апреля.

"Северный и Южный циклоны и связанные с ними атмосферные фронтальные разделы обусловят дожди с грозами на большей части РК, в горных районах юга – сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются осадки (преимущественно дождь). По РК ожидаются туманы, усиление ветра", — отметила Исмагулова.

В Астане синоптики обещают в субботу переменную облачность, утром и днём — дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днём порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днём 14-16 тепла.

В Алматы также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днём 16-18 тепла.

В Шымкенте — переменная облачность, в конце дня дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8-13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днём 21-23 тепла.