Работают в авральном режиме: что происходит в СКО к этому часу

На данный момент в Северо-Казахстанской области достаточно сложная обстановка. Об этом на брифинге Республиканского информационного штаба сообщил пресс-секретарь ДЧС региона Евгений Журавлев, передаёт BaigeNews.kz.

"Наполняемость Сергеевского водохранилища — 168%. Перелив через гребень плотины составляет 3 метра 50 сантиметров. Идёт снижение. Медленное, но снижение. Тем не менее, на общей картине это не отражается. Вода здесь сейчас прибывает. Особенно в Кызылжарском районе и Петропавловске. В Есильском районе уже некоторый спад. Остаются подтопленными 112 домов. Основной удар приходится на следующие сёла Кызылжарского района: Тепличный, Затон, Прибрежное. Там подтоплено 320 домов. За предыдущие сутки эвакуировано 1839 человек", — сказал Евгений Журавлёв.

В Петропавловске, по его словам, за последние сутки было подтоплено 135 домов в микрорайонах Хромзавод и Подгора. Там произошёл перелив в районе улицы Заозёрная в микрорайоне Хромзавод и вблизи Горводоканала в микрорайоне Подгора. Население сейчас активно эвакуируется. Люди размещены в трёх средних школах и общежитиях двух колледжей в Петропавловске. Большая часть у родственников. Те люди, которые пострадали от паводков на реке Есиль, размещены в 19 эвакопунктах в областном центре и районных центрах.

В целом по области за время паводков эвакуировано 3670 человек. Из них 1123 ребёнка. За последние сутки эвакуировано 1792 человека, из них 642 ребёнка.

"Надо сказать, что брошены все силы: и Министерство обороны, и спасатели, и волонтёры работают. Стараемся укреплять дамбы. Кроме того, обвалования дамб проводим. Забиваем мешкотары. Работа ведётся в авральном режиме, день и ночь. Одновременно проводим эвакуацию населения. Всего в противопаводковых мероприятиях задействованы на территории области 4597 человек, 854 единицы техники, 476 мотопомп, 110 плавательных средств", - сказал Журавлёв.

Не обошлось в области без сбоя работы объектов жизнеобеспечения.

"Река Есиль несёт очень большие глыбы льда. Вчера в результате подъёма воды были зафиксированы повреждения столбов электроподстанций, которые питают насосные станции, обеспечивающие водой Петропавловск. Сейчас приняты меры по укладке временных электролиний и использование других станций. Аким города пообещал, что к вечеру эта проблема будет решена. Сейчас в специальных пунктах акимат доставляет для населения питьевую воду", — проинформировал спикер.

Он добавил, что об улучшении ситуации пока говорить рано: вода в течение нескольких дней ещё будет прибывать в Петропавловск.

Напомним, число эвакуированных жителей во время паводков в Казахстане превысило 102 тысячи человек.