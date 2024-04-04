В СКО напавший на врача несовершеннолетний получил срок

В СКО осудили 17-летнего парня, который ударил костылем невропатолога детской больницы в октябре 2023 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Уголовное дело рассматривал Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области.

По информации пресс-службы суда, дело рассматривали по фактам кражи чужого имущества, хулиганства и применения насилия в отношении представителя власти.

На скамье подсудимых — пятеро молодых людей. Суд установил, что в октябре—ноябре 2023 года молодые люди совершали кражи в магазинах. Один из них в детской областной больнице выдал игрушечный пистолет за реальный и угрожал им медицинскому персоналу. Затем костылем нанес удар врачу и повредил имущество медицинского учреждения.

4 ноября этот же несовершеннолетний вместе с другим подсудимым без причины избил в центре города мужчину. 21 ноября ранил ножом прохожего, который сделал ему замечание. Подросток справлял нужду у дома по улице Сейфуллина, 60.

27 ноября, будучи следственно-арестованным, в здании суда он попытался избежать конвоирования и ударил головой в лицо сотрудника взвода конвойной службы.

Суд приговорил несовершеннолетнего к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних. Остальные получили от трех лет до года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Приговор не вступил в законную силу.