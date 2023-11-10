  • 10 Ноября, 12:02
  • BAIGENEWS

В Шымкенте наказали более 230 родителей за ночные гулянки детей

Сегодня, 10:50
АВТОР
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freepik.com Сегодня, 10:50
Сегодня, 10:50
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Фото: freepik.com

За ночные гуляния несовершеннолетних детей в неположенном месте оштрафовали более 230 родителей Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Мобильные группы ювенальных полицейских и сотрудников Управления образования ежедневно проводят рейды по ночным улицам и увеселительным заведениям.

В этом году статистика правонарушений среди несовершеннолетних демонстрирует рост.

"За 2 дня проведения рейдовых мероприятий по городу Шымкент, было выявлено 303 административных правонарушения. Из них за нахождения несовершеннолетних без законных представителей, было привлечено 235 родителей. И также нахождения несовершеннолетних в ночных клубах, ресторанах, компьютерных клубах были предупреждены 76 руководителей данных предприятий", - сказал начальник Управления МПС ДП Шымкента Улугбек Мылтыков.

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