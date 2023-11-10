В Шымкенте наказали более 230 родителей за ночные гулянки детей

За ночные гуляния несовершеннолетних детей в неположенном месте оштрафовали более 230 родителей Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Мобильные группы ювенальных полицейских и сотрудников Управления образования ежедневно проводят рейды по ночным улицам и увеселительным заведениям.

В этом году статистика правонарушений среди несовершеннолетних демонстрирует рост.