В Шымкенте и Туркестанской области начались выплаты субсидий тепличным хозяйствам

Общий объем выплат в двух регионах превысил 900 млн тенге. Подавляющее большинство получателей субсидий – фермерские теплицы, передает BaigeNews.kz.

Такая господдержка тепличников стала возможной после ввода в Правила субсидирования растениеводства Министерства сельского хозяйства новой нормы, позволяющей фермерским теплицам претендовать на субсидирование расходов на электроэнергию, газ и уголь при выращивании овощей в закрытом грунте в период межсезонья. Подобная норма введена в документ в 2023 году впервые, в целях поддержки рентабельности производства тепличных овощей в стране. Для получения субсидий в короткие сроки Комитетом технического регулирования и метрологии МТИ РК разработан национальный стандарт "Теплицы фермерские. Общие технические условия", который вступил в силу с 1 мая 2023 года. По состоянию на 25 декабря 2023 года сертификаты соответствия нацстандарту получили 814 теплиц, еще 825 заявок находятся на рассмотрении.

В Туркестанской области и Шымкенте уже начались выплаты субсидий владельцам фермерских теплиц. В декабре как раз начинается высадка овощных культур в закрытый грунт, а нормы субсидий, согласно Правилам, устанавливаются на один культурооборот по итогам полученных всходов (не менее 95% прижившейся рассады на 1 квадратный метр). В Туркестанской области общий объем выплат фермерским теплицам составил 565 млн тенге, в Шымкенте – 341,9 млн тенге. При этом в Туркестанской области из 112 получателей субсидий 106 – это фермерские теплицы, 6 – промышленные.

Кроме того, для поддержки тепличных хозяйств МСХ в рамках инвестсубсидий внесены изменения в части увеличения доли с 25% до 30% при реализации проектов по строительству и расширению тепличных комплексов в рамках инвестиционных субсидий. Изменения вступили в силу с 10 декабря 2023 года.