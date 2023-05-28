В Швейцарии парализованному мужчине вживили импланты. Теперь он может ходить

Фото: WEBER GILLES

Жизнь голландца Герта-Яна Оскама, парализованного 12 лет назад в результате велосипедной аварии, в корне изменилась благодаря новой технологии мозговых имплантов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Электронные импланты беспроводным путём, через вторичный имплант в позвоночнике, буквально транслируют его мысли ногам, заставляя их идти.

Мужчина теперь способен не только ходить, но также стоять в вертикальном положении и подниматься по ступенькам.

Авторами новой разработки, о которой сообщает издание Nature, были швейцарские исследователи. А тонкую хирургическую операцию по пересадке имплантантов провела нейрохирург из Университета Лозанны профессор Джоселин Блох.

По ее словам, вся эта система находится на начальной стадии разработки, и пройдет еще много лет, прежде чем ею смогут широко пользоваться парализованные люди. Однако ученые стремятся всеми силами ускорить этот процесс.

"Для нас важно не просто провести научный эксперимент, но в конечном итоге обеспечить доступ к этой технологии людям с травмами позвоночника, которые уже привыкли слышать от врачей, что им нужно привыкать к тому факту, что они уже никогда не смогут ходить", - сказала профессор Блох.

По сути парализованный мужчина думает о том, что хочет идти, а компьютер переводит его желания в действия

Операция по восстановлению способностей Герта-Яна Оскама к самостоятельному передвижению была выполнена в июле 2021 года. Профессор Блох проделала два круглых отверстия по пять сантиметров в диаметре по обе стороны его черепа, в той области мозга, которая отвечает за контроль движения. В эти отверстия были помещены два импланта дисковидной формы , которые транслируют сигналы мозга, то есть по сути желания Герта-Яна, на два сенсора, закрепленные на специальном шлеме, который он надевает на голову.

Швейцарские ученые разработали алгоритм, который через второй имплант в спинном мозге преобразует эти сигналы в инструкции для мышц ног. Этот второй имплант профессор Блох хитроумно подсоединила к нервным окончаниям, задействованным в процессе ходьбы.

Через несколько недель тренировок исследователи выяснили, что парализованный мужчина может не только стоять на ногах, но и передвигаться, правда, с помощью ходунков.

Оскам — не первый пациент, получивший позвоночный имплант. В 2018 году такая операция была сделана Дэвиду Мзее, причем настолько успешно, что они с женой после этого смогли зачать ребёнка.

Напомним, ранее сообщалось, что компании Илона Маска разрешили тестировать чип для мозга на людях. Перед этим изобретение успешно прошло испытания на обезьянах.

Предполагается, что чип сможет помочь тем людям, у кого нарушена двигательная активность, например, из-за травм позвоночника или пациентам с расстройством нервной системы.