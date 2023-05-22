В шоке от увиденного - астанчане предложили акиму прогуляться по городу

Фото: facebook.com

Жители Астаны выражают недовольство тем, как убирают в городе. Даже в центре столицы урны переполнены, а то, что в них не поместилось, летает по округе. Люди призывают власти навести порядок на улицах, передаёт BaigeNews.kz.

Жалоба появилась в паблике "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" в Facebook.

"Только что прошлась по Атыраускому мосту и была в шоке от увиденного. Урны переполнены мусором, и вокруг урны тоже всё валяется, летают пакеты, жестяные банки и ещё много чего. И это не окраина. Где коммунальные службы? Куда смотрит акимат? Я сфотографировала только одну урну, не стала все снимать, картина одинаковая возле каждой урны", - написала Бибигуль Жайкенова.

Подписчики поддержали автора. Астанчане пишут, что "налицо работа акимата", в городе мало урн и мусор выбросить некуда.

"Бардак везде и повсюду. Тоже гуляли по парку возле моста, и заметила, что все мусорки переполнены, и ветер разносит. Сами купили кофе и воду и не знали, куда кинутьь мусор. Повезли домой", - поддержала Роза Суюрова.

"Токаеву на сайт отправляйте, пусть видит работу своих подчинённых", "Не зря карагандинцы радовались, когда от них ушёл нанешний аким столицы", - пишут люди.

На обращение отреагировали в службе 109.