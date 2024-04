В сети обсуждают фото Рыбакиной на новой машине за 200 тысяч евро

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, одержавшая сенсационную победу в немецком Штутгарте, кроме восьмого в своей карьере титула стала обладательницей шикарного авто Porsche стоимостью 200 тысяч евро. Фото казахстанки и её трофея уже гуляет по Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Поскольку, как призналась сама Елена, у нее нет водительских прав, победительницу по теннисному корту прокатил представитель Porsche в Германии.

Победу Рыбакиной и её приз прокомментировал популярный Twitter-аккаунт о теннисе The Tennis Letter.

Elena Rybakina getting a $200,000 car before getting a drivers license will always be iconic. 😂 pic.twitter.com/NjKnRgUdb6