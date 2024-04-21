В сети обсуждают фото Рыбакиной на новой машине за 200 тысяч евро

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, одержавшая сенсационную победу в немецком Штутгарте, кроме восьмого в своей карьере титула стала обладательницей шикарного авто Porsche стоимостью 200 тысяч евро. Фото казахстанки и её трофея уже гуляет по Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Поскольку, как призналась сама Елена, у нее нет водительских прав, победительницу по теннисному корту прокатил представитель Porsche в Германии.

Победу Рыбакиной и её приз прокомментировал популярный Twitter-аккаунт о теннисе The Tennis Letter.

"Елена Рыбакина, получившая машину за 200 000 долларов до получения водительских прав, всегда будет культовой. Она не делает всё стандартным способом. Лена делает так, как хочет сама", — рассуждает The Tennis Letter.

Elena Rybakina getting a $200,000 car before getting a drivers license will always be iconic. 😂 pic.twitter.com/NjKnRgUdb6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 21, 2024

Как уточняет sports.kz, примерная цена электрокара Taycan Turbo S Sport Turismo составляет от 180 000 евро (85 450 340 тенге) до 210 000 евро (99 692 110 тенге). Мощность этого автомобиля — 510 л.с./375 кВт, разгон до 100 км/ч — 2,8 с., максимальная скорость — 260 км/ч.

Напомним, в финале Елена Рыбакина обыграла украинку Марту Костюк и завоевала восьмой в карьере титул WTA и приз — автомобиль Porsche. С победой Рыбакину поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.