Елена Рыбакина выиграла восьмой титул WTA и автомобиль Porsche

Победой Елены Рыбакиной завершился в немецком Штутгарте турнир категории WTA-500, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале четвёртая ракетка мира уверенно обыграла украинку Марту Костюк, занимающую 27-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Счёт поединка 6:2, 6:2 в пользу Елены. За 1 час и 9 минут игрового времени казахстанке удалось реализовать четыре брейк-поинта из шести.

В полуфинале Елена обыграла первую ракетку мира Игу Швёнтек и, тем самым, прервала её потенциальный хет-трик (полячка победила в Штутгарте в 2022 и в 2023 годах).

За победу на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix 2024 Рыбакина получила 500 рейтинговых очков и автомашину Porsche.

Свой первый титул в WTA-туре Елена выиграла в 2019 году — на турнире WTA 250 в Бухаресте. В 2020-м она победила на турнире WTA 250 в Хобарте. В 2022-м Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона. 2023 год принес казахстанке два трофея WTA 1000: в Индиан-Уэлсе и Риме. В начале этого года Елена выиграла турнир WTA 500 в Брисбене, а спустя месяц в Абу-Даби.