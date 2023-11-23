В Сенате одобрили трансферт из Нацфонда в объёме 1,6 трлн тенге

Сенаторы на пленарном заседании одобрили Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы". Согласно нему 1,6 триллиона тенге пойдёт на финансирование значимых инфраструктурных проектов, передаёт BaigeNews.kz.

При этом депутаты вернули в Мажилис законопроект о республиканском бюджете на 2024–2026 годы.

В ходе обсуждения закона с учётом замечаний и предложений комитетов и депутатов возникла необходимость внесения изменений и дополнений в принятый Мажилисом закон по нескольким направлениям: на реализацию программы "Ауыл – ел бесігі", на развитие газотранспортной системы, на развитие инженерной инфраструктуры и другое.